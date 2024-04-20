В США рассказали об уязвимости ЗРК Patriot

Defense TV: ЗРК Patriot сложно засечь российские Су-35 из-за специальных ловушек

Российские истребители Су-35 очень сложно засечь с помощью радаров ЗРК Patriot из-за развитой системы радиоэлектронной борьбы самолета. Об этом сообщает YouTube-канал Defense TV.

«Су-35, помимо своей маневренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это может помешать радарам Patriot перехватить его», — отметили эксперты.

Кроме того, российские истребители создают специальные ложные цели, «значительно усложняющие наведение зенитных ракет».

Ранее американский обозреватель Брэндон Вейхерт заявил, что по своим тактико-техническим характеристикам российский истребитель Су-35 поколения 4++ является «злобной птицей».

Эксперт напомнил, что всего Су-35 способен переносить до восьми тонн вооружений, в том числе гиперзвуковые ракеты. Обозреватель также уточнил, что российский самолет сочетает характеристики четвертого и пятого поколений.