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17:31, 20 апреля 2024Культура

Актер фильма «Не бойся, я с тобой!» умер в 48 лет

Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко умер на 49-м году жизни

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Заслуженный артист Азербайджана, актер театра и кино Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет. Об этом пишет «Российская газета».

С 1997 года актер служил в Азербайджанском театре русской драмы. «Это невосполнимая утрата для всех нас. Пусть его творчество и доброта останутся в сердцах всех, кто его знал и ценил!» — говорится в некрологе на сайте заведения.

Причина смерти артиста не уточняется.

Омельченко родился в 1976 году в Баку. За время работы в театре актер сыграл в спектаклях «Аленький цветочек», «Сокровища капитана Флинта», «Тайна пещеры Сим-Сим», «Бременские музыканты» и во многих других. Артист также принимал участие в таких кинопроектах, как «Дронго», «Беспокойство» и «Колдун» и «Не бойся, я с тобой!».

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