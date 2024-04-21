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15:58, 21 апреля 2024Интернет и СМИ

Известная блогерша устроила травлю московской учительницы

Блогерша Маслова устроила травлю учительницы из Москвы за негативные отзывы

Кадр: Telegram-канал Shot

Известная блогерша Алина Маслова устроила травлю учительницы московской коррекционной школы Анне Ивановой за негативные отзывы о ее марафонах. Об этом сообщает Shot.

Иванова рассказала, что долгое время была подписчицей блогерши, однако затем Маслова, по ее словам, начала «продавать воздух». После этого учительница вступила в группу с разоблачением марафонов блогерши.

«И тут началась настоящая травля: в адрес педагога посыпались угрозы, ночью домашний телефон разрывался от звонков, а в школу, где трудится Анна, тоннами посыпались требования уволить ее», — говорится в публикации. Как уточнила сама учительница, Маслова узнала про группу с недовольными и начала травить ее участников.

Также указано, что педагог избавилась от информации о себе в соцсетях и беспокоится за свое здоровье.

В декабре сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила Маслову с курорта Драгобрат в Карпатах. Отмечалось, что прибытие блогерши в Карпаты вызвало возмущение у населения Украины, поэтому СБУ начала проверку. Сама Маслова при этом заявила, что у нее есть в том числе украинский паспорт и она любит как Украину, так и Россию.

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      Маргарита Щигарева
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