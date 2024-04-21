Известная блогерша устроила травлю московской учительницы

Блогерша Маслова устроила травлю учительницы из Москвы за негативные отзывы

Известная блогерша Алина Маслова устроила травлю учительницы московской коррекционной школы Анне Ивановой за негативные отзывы о ее марафонах. Об этом сообщает Shot.

Иванова рассказала, что долгое время была подписчицей блогерши, однако затем Маслова, по ее словам, начала «продавать воздух». После этого учительница вступила в группу с разоблачением марафонов блогерши.

«И тут началась настоящая травля: в адрес педагога посыпались угрозы, ночью домашний телефон разрывался от звонков, а в школу, где трудится Анна, тоннами посыпались требования уволить ее», — говорится в публикации. Как уточнила сама учительница, Маслова узнала про группу с недовольными и начала травить ее участников.

Также указано, что педагог избавилась от информации о себе в соцсетях и беспокоится за свое здоровье.

В декабре сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила Маслову с курорта Драгобрат в Карпатах. Отмечалось, что прибытие блогерши в Карпаты вызвало возмущение у населения Украины, поэтому СБУ начала проверку. Сама Маслова при этом заявила, что у нее есть в том числе украинский паспорт и она любит как Украину, так и Россию.