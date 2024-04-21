Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:33, 21 апреля 2024Культура

Названы сроки выхода нового сезона «Игры в кальмара»

Второй сезон сериала «Игра в кальмара» выйдет во второй половине 2024 года

Фото: сериал «Игра в кальмара»

Второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выйдет на стриминговом сервисе Netflix во второй половине 2024 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на со-генерального директора платформы Теда Сарандоса.

Однако точная дата выхода еще раскрывается. Также неизвестным остается сюжет будущих серий.

В 2021 году южнокорейский сериал «Игра в кальмара» о жестоких детских играх на выживание был признан наиболее популярным в истории Netflix. За 25 дней с момента премьеры его посмотрели 111 миллионов раз. Таким образом, шоу обошло американский сериал «Бриджертоны», который за первые четыре недели показа получил 82 миллиона просмотров. В ноябре 2021 года режиссер сериала Хван Дон-хек пообещал снять второй сезон.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве арестовали троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии. Как воруют у военных на Украине?

      Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

      Гол и пас Кузнецова помогли «Каролине» стартовать в плей-офф НХЛ с победы

      Раскрыта цена самой дорогой квартиры в старых домах Москвы

      В США предрекли значительные успехи российских войск на нескольких направлениях

      Назван российский город с наибольшим количеством электрокаров

      Мужчина представился сотрудником спецслужб и изнасиловал россиянку

      США введут санкции против израильской армии

      Названы сроки выхода нового сезона «Игры в кальмара»

      Киркоров бросил свою подругу посреди трассы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше