Появились подробности о пережившей падение дерева девочке в Подмосковье

«Газета.ру»: девочка после падения на нее дерева в Подмосковье лежала и плакала

Девочка, на которую упало дерево в подмосковном Красногорске, после случившегося лежала и плакала. Подробности об инциденте 21 апреля появились у «Газеты.ру».

По словам собеседницы издания Ангелины, которая стала очевидицей, у ребенка не было шанса отбежать и спастись. Из-под березы пережившую несчастный случай девочку вытаскивали мужчины, поспешившие на помощь. «Качель, которая ближе к березе, прям проломило. Ветер был как весь день сегодня, особо мощного порыва не было. Береза подозрения вызывала до этого», — заметила Ангелина.

Также известно, что до приезда скорой помощи пострадавшую успокаивал ее отец. Врачи прибыли примерно через шесть минут после случившегося.

Ранее житель Челябинска случайно прострелил детскую комнату соседки и чудом не попал в ребенка. Мужчина Александр рано утром 18 апреля решил перезарядить свое ружье и случайно произвел выстрел, который попал в стену соседской квартиры.