В Европе умер перенесший 50 мутаций коронавируса пациент

Перенесший 50 мутаций коронавируса за полтора года пациент умер в Амстердаме

Пожилой пациент из Амстердама, перенесший 50 мутаций коронавируса за полтора года, умер. Об этом сообщает Bild.

Уточняется, что мужчина болел 613 дней: с февраля 2022 года. Тогда он заразился штаммом «омикрон» и лечился в Университетском медицинском центре европейского города. При этом известно, что он несколько раз проходил вакцинацию против инфекции до того, как заболел.

Вирус в теле пенсионера всего за три недели адаптировался к активному веществу лекарства от ковида и стал бороться с ним. По данным ученых, исследовавших этот случай, это самое продолжительное в мире заболевание коронавирусом.