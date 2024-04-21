Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:19, 21 апреля 2024Мир

В Европе умер перенесший 50 мутаций коронавируса пациент

Перенесший 50 мутаций коронавируса за полтора года пациент умер в Амстердаме

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Пожилой пациент из Амстердама, перенесший 50 мутаций коронавируса за полтора года, умер. Об этом сообщает Bild.

Уточняется, что мужчина болел 613 дней: с февраля 2022 года. Тогда он заразился штаммом «омикрон» и лечился в Университетском медицинском центре европейского города. При этом известно, что он несколько раз проходил вакцинацию против инфекции до того, как заболел.

Вирус в теле пенсионера всего за три недели адаптировался к активному веществу лекарства от ковида и стал бороться с ним. По данным ученых, исследовавших этот случай, это самое продолжительное в мире заболевание коронавирусом.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве арестовали троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии. Как воруют у военных на Украине?

      Футбольная команда девочек выиграла детский турнир среди мальчиков в Англии

      Стало известно о шоке в Белом доме из-за масштаба атаки Ирана по Израилю

      Украина и Южная Корея заключили рамочное соглашение на 2,1 миллиарда долларов

      В Европе умер перенесший 50 мутаций коронавируса пациент

      В Крыму на одном из кораблей отбили атаку ракеты

      Движение по Крымскому мосту восстановили

      Власти сообщили об освобождении из воды еще 928 домов в затопленном Орске

      Британца арестовали за нарушение закона о нацбезопасности

      Рогов предрек масштабную провокацию Украины против России из-за США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше