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11:09, 21 апреля 2024Силовые структуры

Зампрокурора на транспорте пропал в российском регионе

Mash: зампрокурора на транспорте Коняев пропал в Липецкой области

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Заместитель руководителя транспортного прокурора Сергей Коняев пропал в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, последний раз Коняева видели 18 апреля в Ельце, когда он вышел из своего дома и сел в машину, чтобы поехать на работу, куда так и не прибыл. После этого о нем никто ничего не слышал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ. Зампрокурора на транспорте ищут по всей области.

Ранее стало известно о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями, когда на него напал 42-летний Александр Быданов и ранил ножом в живот. Полицейским задержанный объяснил, что хотел расправиться с главой Мурманской области, потому что он ему не нравился как политик.

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      Анастасия Яланская
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