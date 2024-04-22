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11:58, 22 апреля 2024Бывший СССР

Глава разведки Украины назвал освобождение Авдеевки реальным успехом ВС России

Буданов: взятие ВС России Авдеевки это реальный успех, который нужно признавать
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал успех Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в Авдеевке в интервью «BBC Украина».

«У русских был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать. Это факт», — заявил Буданов, комментируя свои слова зимой об отсутствии успехов ВС России.

По его словам, эффективные российские удары по энергетике Украины не являются успехом, потому что «как и в древние времена, пока человек с флагом не зайдет на территорию – ничего не изменится».

Ранее Кирилл Буданов рассказал о работе российских спецслужб на Украине над «Майданом-3», который, по его мнению, необходим для распространения панических настроений, уныния, разжигания конфликта между гражданскими и военными на Украине.

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      Валентин Карант
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