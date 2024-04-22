Из ОАЭ вывезли почти всех застрявших из-за ливня россиян

АТОР: туроператоры вывезли из ОАЭ россиян, застрявших там из-за ливней

Туроператоры вывезли из ОАЭ почти всех россиян, застрявших там из-за ливней 16-17 апреля. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что сейчас в курортной стране остаются только те туристы, которые не смогли сесть на рейсы из-за овербукинга в выходные. Им предстоит вылететь домой 22 и 23 апреля. В ожидании рейсов они остановились в гостиницах.

«По-прежнему возможны задержки, необходимо сверяться со статусом рейсов перед выездом в аэропорт. В аэропорту Дубая просят приезжать не ранее чем за три часа до вылета», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские туристы не аннулируют туры в ОАЭ из-за рекордных ливней. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, есть лишь корректировка дат вылета в популярное курортное государство.