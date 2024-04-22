Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:44, 22 апреля 2024Путешествия

Из ОАЭ вывезли почти всех застрявших из-за ливня россиян

АТОР: туроператоры вывезли из ОАЭ россиян, застрявших там из-за ливней

Фото: Staff / Reuters

Туроператоры вывезли из ОАЭ почти всех россиян, застрявших там из-за ливней 16-17 апреля. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что сейчас в курортной стране остаются только те туристы, которые не смогли сесть на рейсы из-за овербукинга в выходные. Им предстоит вылететь домой 22 и 23 апреля. В ожидании рейсов они остановились в гостиницах.

Материалы по теме:
«Сейчас уже нет таких цен» Куда россиянам лететь отдыхать летом 2023 года и сколько это будет стоить
«Сейчас уже нет таких цен»Куда россиянам лететь отдыхать летом 2023 года и сколько это будет стоить
1 мая 2023
«Лучше, чем Сочи» Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
«Лучше, чем Сочи»Как россияне облюбовали Дубай и научились отдыхать там за 30 тысяч рублей в месяц?
12 июня 2021

«По-прежнему возможны задержки, необходимо сверяться со статусом рейсов перед выездом в аэропорт. В аэропорту Дубая просят приезжать не ранее чем за три часа до вылета», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские туристы не аннулируют туры в ОАЭ из-за рекордных ливней. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, есть лишь корректировка дат вылета в популярное курортное государство.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Героя России избили и переехали на тракторе в Подмосковье. Он решил дать отпор мигрантам, а те напали на него

      В кабине пилотов пассажирского самолета произошло задымление в небе

      В Харькове прогремел взрыв

      В Белгороде включили сирену ракетной опасности

      У самолета с пассажирами на борту отказал автопилот в небе

      Россиянам раскрыли способы выглядеть стильно с помощью искусственного интеллекта

      Россиянам назвали способ подключить газ в СНТ

      Акции китайских автопроизводителей начали падать в цене

      Глава Калининградской области назвал Канта русским трофеем

      Кулеба призвал прекратить дискуссии и предоставить Украине системы ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше