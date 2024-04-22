Кондитер рассказала об обыске ОМОНом торта на свадьбе Моргенштерна

Кондитер Синицкая рассказала, как ОМОН обыскивал торт на свадьбе Моргенштерна

Кондитер Марина Синицкая рассказала, как приготовленный ею торт для свадьбы рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) и блогерши Дилары Зинатуллиной обыскали во время торжества. Об этом она сообщила в интервью порталу «Страсти».

Синицкая поведала, что в 2021 году работала над тортом для свадьбы артиста. Кондитерское изделие весило 666 килограммов и было приготовлено на конопляной муке, которая не является наркотическим веществом и содержит большое количество полезных свойств.

В середине праздника, который проходил на теплоходе, на свадьбе появился ОМОН.

Когда на свадебный корабль заявились сотрудники ОМОНа, они проверяли торт, собаки его обнюхивали. Однажды у нас уже была проверка торта кинологами, когда мы готовили огромного съедобного тигра на Чемпионат мира по дзюдо, на который приезжал Владимир Путин Марина Синицкая кондитер

Кондитер также добавила, что на изготовление бисквита для десерта ей потребовалось два дня.

«Ярусы весили очень много, поэтому, чтобы не надорвать спину, мы разделили каждый ярус торта на сегменты. Это стало главной сложностью для нас, ведь собрать гигантский многоярусный торт в единое целое из сегментов нам предстояло прямо на корабле, где проходила свадьба», — сообщила собеседница портала.

Ранее Моргенштерн заявил о желании стать отцом.