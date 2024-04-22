Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:43, 22 апреля 2024Культура

Кондитер рассказала об обыске ОМОНом торта на свадьбе Моргенштерна

Кондитер Синицкая рассказала, как ОМОН обыскивал торт на свадьбе Моргенштерна

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Кондитер Марина Синицкая рассказала, как приготовленный ею торт для свадьбы рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) и блогерши Дилары Зинатуллиной обыскали во время торжества. Об этом она сообщила в интервью порталу «Страсти».

Синицкая поведала, что в 2021 году работала над тортом для свадьбы артиста. Кондитерское изделие весило 666 килограммов и было приготовлено на конопляной муке, которая не является наркотическим веществом и содержит большое количество полезных свойств.

В середине праздника, который проходил на теплоходе, на свадьбе появился ОМОН.

Когда на свадебный корабль заявились сотрудники ОМОНа, они проверяли торт, собаки его обнюхивали. Однажды у нас уже была проверка торта кинологами, когда мы готовили огромного съедобного тигра на Чемпионат мира по дзюдо, на который приезжал Владимир Путин

Марина Синицкаякондитер

Кондитер также добавила, что на изготовление бисквита для десерта ей потребовалось два дня.

«Ярусы весили очень много, поэтому, чтобы не надорвать спину, мы разделили каждый ярус торта на сегменты. Это стало главной сложностью для нас, ведь собрать гигантский многоярусный торт в единое целое из сегментов нам предстояло прямо на корабле, где проходила свадьба», — сообщила собеседница портала.

Ранее Моргенштерн заявил о желании стать отцом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский второй раз за весну высказался о переговорах с Россией. Что об этом думают в Кремле?

      Российский банк решил добиться в суде разблокировки активов

      Названо место проведения финала Кубка России по футболу

      В российском городе котам пообещали работу с зарплатой 50 тысяч рублей

      Звезда «Эйфории» ответила хейтерам на критику ее груди

      Уральские ученые нашли способ восстановить шахты по добыче полезных ископаемых

      В ЕС анонсировали начало поставок Украине снарядов по инициативе Чехии

      Военный эксперт заявил о заинтересованности Польши в американском ядерном оружии

      Значение взятия под контроль Константиновки российскими военными объяснили

      Россиян предупредили об ухудшении состава слабоалкогольных напитков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше