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12:13, 22 апреля 2024Бывший СССР

Одесский пограничник патрулировал границу и сбежал в Молдавию

В Одесской области пограничник патрулировал границу и сбежал в Молдавию

Фото: Yevgeny Volokin / Reuters

В Одесской области пограничник сбежал в Молдавию, когда патрулировал границу. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Отмечается, что об этом рассказал его брат в соцсети. «Произошло это в селе Серпневое Тарутинского района», — говорится в публикации.

Пограничник дождался, когда уснет его напарник, и переоделся в гражданскую одежду. Он оставил военную форму и оружие около дерева, а затем перешел границу. При этом его брат продолжает служить, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Гомельской области Белоруссии произошел первый случай пересечения границы с Украиной по Днепру. Мужчина смог переплыть через реку на надувном матрасе.

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      Кристина Есикова
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