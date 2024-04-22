«Норникель» анонсировал перенос части мощностей в Китай

Глава «Норникеля» Потанин объяснил перенос части мощностей компании в Китай

Мощности медного завода «Норникеля» частично перенесут из России в Китай, чтобы усложнить западным странам введение санкций против его продукции. Таким образом принятое решение в комментарии «Интерфаксу» объяснил президент компании Владимир Потанин.

По его словам, завод сталкивается с трудностями в расчетах, отказами от поставок, необходимостью предоставлять скидки на металл и делать товарные запасы. В начале 2024 года «Норникель» может рассчитывать только на 80 процентов от своего досанкционного дохода, а стоимость трансакций, комиссионные вознаграждения и услуги посредников обходятся в 5-7 процентов от цен на продукцию.