Украинка прошлась топлес по отелю на Пхукете и не оплатила проживание

На Пхукете украинка, которая ранее угрожала водителю такси ножом, прошлась топлес по отелю и отказалась платить за проживание. Об этом сообщило издание Phuket Times в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Газета предупредила гостиницы курорта, чтобы они остерегались женщины по имени Надя. «Она забронировала номер в отеле, но не смогла его оплатить. Она одолжила деньги, чтобы оплатить проезд на такси, и сказала, что у нее есть только кредитная карта», — сказано в посте.

Кроме того, туристка гуляла по территории отеля, одетая только в длинную юбку, просила деньги у каждого встречного, заказывала еду, но не оплачивала счет. Отмечается, что женщина держала гостиничный номер в беспорядке: на полу была разбросана одежда, пластиковые бутылки и другой мусор.

Эта же украинка с португальским паспортом распугала постояльцев одного из отелей Пхукета, поселившись в вестибюле. Женщина там ела, спала и употребляла марихуану. Более того, туристку задерживали за то, что она угрожала водителю такси ножом. Тогда иностранка просто ушла из полицейского участка.