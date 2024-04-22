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20:02, 22 апреля 2024Путешествия

Украинка прошлась топлес по отелю на Пхукете и не оплатила проживание

Фото: Bazuki Muhammad / Reuters

На Пхукете украинка, которая ранее угрожала водителю такси ножом, прошлась топлес по отелю и отказалась платить за проживание. Об этом сообщило издание Phuket Times в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Газета предупредила гостиницы курорта, чтобы они остерегались женщины по имени Надя. «Она забронировала номер в отеле, но не смогла его оплатить. Она одолжила деньги, чтобы оплатить проезд на такси, и сказала, что у нее есть только кредитная карта», — сказано в посте.

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Кроме того, туристка гуляла по территории отеля, одетая только в длинную юбку, просила деньги у каждого встречного, заказывала еду, но не оплачивала счет. Отмечается, что женщина держала гостиничный номер в беспорядке: на полу была разбросана одежда, пластиковые бутылки и другой мусор.

Эта же украинка с португальским паспортом распугала постояльцев одного из отелей Пхукета, поселившись в вестибюле. Женщина там ела, спала и употребляла марихуану. Более того, туристку задерживали за то, что она угрожала водителю такси ножом. Тогда иностранка просто ушла из полицейского участка.

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      Мария Борисова
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