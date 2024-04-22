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17:47, 22 апреля 2024Мир

В США предрекли новую просьбу Украины о помощи

Сакс: Украина скоро обратится к США с просьбой предоставить новый пакет помощи

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина скоро обратится к США с просьбой предоставить еще один, новый пакет помощи, однако на этот раз страна окажется в более проигрышном положении. Об этом заявил американский предприниматель Дэвид Сакс на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«В не столь отдаленном будущем Украина снова предстанет перед Конгрессом [США] с просьбой увеличить финансирование. Аргументы будут те же самые — без этого Украина рухнет, и мы не можем позволить Путину одержать победу — но обстоятельства на местах будут хуже», — отметил Сакс.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Его поддержали 311 конгрессменов, в то время как 112 человек выступили против.

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