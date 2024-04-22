Врачи предупредили об опасности капель для носа

Врач Малышева: сосудосуживающие капли для носа опасны при повышенном давлении

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предостерегли россиян от использования сосудосуживающих капель для носа при повышенном давлении. Выпуск, в котором медики предупредили об опасности этой группы препаратов, доступен на сайте телеканала.

«Есть отек — сосуды широкие. Когда используют сосудосуживающие капли, сосуд сужается, от этого уменьшается отек, улучшается самочувствие», — объяснил кардиолог.

Малышева отметила, что использование таких капель опасно для гипертоников. «Если эти капли суживают сосуды, как же они влияют на давление? Все очень просто: они поднимают артериальное давление за счет того же самого механизма сужения сосудов», — пояснил Гандельман.

Ранее иммунолог и аллерголог Андрей Продеус также предупредил об опасности сосудосуживающих капель от насморка. Он сообщил, что такие средства могут вызывать зависимость.

Доктор Александр Мясников, в свою очередь, назвал длительное использование сосудосуживающих капель популярной ошибкой при лечении насморка. Медик рассказал, что эта группа лекарств может приводить к проблемам с сердцем — в частности, к нарушениям ритма.