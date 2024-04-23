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19:15, 23 апреля 2024Силовые структуры

Бросившего коктейль Молотова в здание российского военкомата задержали

МВД задержало мужчину, бросившего коктейль Молотова в военкомат в Ставрополе
Начало событий в новости Неизвестный кинул коктейль Молотова в здание российского военкомата

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Правоохранительные органы задержали мужчину, который бросил коктейль Молотова в здание военкомата в Ставрополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По предварительным данным, действиями злоумышленника руководили телефонные мошенники по заданию украинских спецслужб. Сейчас с задержанным работают сотрудники МВД.

Неизвестный пытался поджечь военкомат на улице Дзержинского с помощью зажигательной смеси накануне. Мужчина подошел к входу здания, бросил бутылку с коктейлем Молотова и скрылся с места преступления.

Пламя удалось быстро потушить. Здание при этом не получило повреждений, пострадавших нет.

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      Олеся Мицкевич
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