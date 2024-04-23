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07:02, 24 апреля 2024Экономика

В Великобритании призвали ограничить еще один вид поставок из России

В британском парламенте призвали ограничить поставки титана из России

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Член Палаты общин парламента Великобритании Дрю Хендри предложил ограничить импорт титана из России. Ввести санкции против еще одного вида поставок Хендри призвал в рамках обращения к британскому правительству. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего письма депутата.

«Спросить госсекретаря по делам бизнеса и торговли [Кеми Баденок], какую оценку дало ее ведомство потенциальным преимуществам включения титана в список металлов, подпадающих под санкции в случае, если они происходят из России», — говорилось в тексте опубликованного парламентского запроса Хендри.

Отвечая на этот вопрос, парламентский заместитель государственного секретаря по промышленности и экономической безопасности Алан Мак заявил, что металлы являются крупнейшим экспортным товаром России после нефти и газа. При этом Мак отказался комментировать будущее санкционной политики, «поскольку это может снизить ее воздействие».

«Выполняя обязательства перед G7, правительство Великобритании возглавляет усилия по ограничению импорта в Великобританию российских металлов. В декабре прошлого года мы ввели дополнительные ограничения на ряд недрагоценных металлов, включая медь, алюминий и никель. Это усилило существующие санкции в отношении продукции, включая железо и сталь. (...) Мы продолжим оказывать давление», — отметил Мак.

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Ранее Великобритания присоединилась к введенным США санкциям против трех российских металлов — меди, никеля и алюминия. Так, Лондон запретил лицам из Великобритания, а также тем, кто не является ее гражданами, но находятся на территории страны, приобретать на глобальной бирже металлы, произведенные после 23:59 12 апреля.

При этом Великобритания не ввела ограничения на приобретение существующих запасов российских металлов, уже находящихся на бирже, чтобы предотвратить дестабилизацию рынков. Санкции также не распространялись на титан, платину и палладий.

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      Кирилл Садовский
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