В Великобритании призвали ограничить еще один вид поставок из России
Член Палаты общин парламента Великобритании Дрю Хендри предложил ограничить импорт титана из России. Ввести санкции против еще одного вида поставок Хендри призвал в рамках обращения к британскому правительству. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего письма депутата.
«Спросить госсекретаря по делам бизнеса и торговли [Кеми Баденок], какую оценку дало ее ведомство потенциальным преимуществам включения титана в список металлов, подпадающих под санкции в случае, если они происходят из России», — говорилось в тексте опубликованного парламентского запроса Хендри.
Отвечая на этот вопрос, парламентский заместитель государственного секретаря по промышленности и экономической безопасности Алан Мак заявил, что металлы являются крупнейшим экспортным товаром России после нефти и газа. При этом Мак отказался комментировать будущее санкционной политики, «поскольку это может снизить ее воздействие».
«Выполняя обязательства перед G7, правительство Великобритании возглавляет усилия по ограничению импорта в Великобританию российских металлов. В декабре прошлого года мы ввели дополнительные ограничения на ряд недрагоценных металлов, включая медь, алюминий и никель. Это усилило существующие санкции в отношении продукции, включая железо и сталь. (...) Мы продолжим оказывать давление», — отметил Мак.
Ранее Великобритания присоединилась к введенным США санкциям против трех российских металлов — меди, никеля и алюминия. Так, Лондон запретил лицам из Великобритания, а также тем, кто не является ее гражданами, но находятся на территории страны, приобретать на глобальной бирже металлы, произведенные после 23:59 12 апреля.
При этом Великобритания не ввела ограничения на приобретение существующих запасов российских металлов, уже находящихся на бирже, чтобы предотвратить дестабилизацию рынков. Санкции также не распространялись на титан, платину и палладий.