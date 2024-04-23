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17:02, 23 апреля 2024Силовые структуры

МВД и ФСБ пресекли махинации с земельным и материнским капиталами в Петербурге

МВД и ФСБ раскрыли схему махинации с материнским и земельным капиталом

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

В Санкт Петербурге МВД И ФСБ пресекли деятельность ОПГ, совершавшей махинации с материнским и земельными капиталами. Об этом во вторник, 23 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным силовиков, 45-летняя уроженка Дагестана, проживавшая в Санкт-Петербурге, зная о реализуемой в городе программе помощи многодетным семьям в виде земельного капитала и предоставлении материнского капитала, подыскивала жительниц Дагестана с тремя и более детьми и фиктивно регистрировала их в Северной столице. После этого у многодетных матерей забирали ключи доступа к порталу госуслуг, а доверенности на сделки и паспорта пересылали по почте.

Позже мошенники с пакетом собранных документов обращались в госорганы для оформления материнского и земельного капиталов, а денежные средства направляли для покупки участков в Челябинской или Курганской области. Каждый из них якобы стоил около 630 тысяч рублей. При этом данные участки были заранее приобретены мужем предприимчивой жительницы Санкт-Петербурга, которая была организатором противоправной деятельности. Реальная их стоимость варьировалась от 3 тысяч рублей в Курганской области до 15 тысяч — в Челябинской.

В ходе 20 обысков изъяты денежные средства и документы, имеющие доказательственное значение.

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      Владимир Седов
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