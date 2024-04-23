Медведчук: Украиной правят обезумевшие, недалекие и алчные лидеры

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украиной правят обезумевшие, недалекие и алчные лидеры, которые не являются этническими украинцами. Его слова приводит РИА Новости.

«Украиной управляют обезумевшие, недалекие и алчные правители, многие из которых не являются этническими украинцами, а своих граждан почитают за рабочий скот и пушечное мясо», — заявил политик.

По его словам, Украина не формировалась как государство, а была в составе Российской империи и обрела государственность только в СССР, а короткий период Украинской народной республики (УНР) был продиктован германской оккупацией.

Легкость присоединения украинских земель к России объясняется, как считает политик, неотличимостью уклада простого народа русских и украинцев.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Запад планирует уничтожить русскую цивилизацию для устранения опасного конкурента. Он указал, что стратегические границы России расположены далеко за пределами ее территории. По его словам, в основе этого лежат принципы равноправия и партнерства.

