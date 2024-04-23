Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:31, 23 апреля 2024Из жизни

Наследник британского престола позвал популярную актрису на оргию

Актриса Ребел Уилсон рассказала о приглашении на оргию от британского принца
Ребел Уилсон

Ребел Уилсон. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Популярная австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала в своих мемуарах, что однажды наследник британского престола пригласил ее на оргию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам Уилсон, это случилось в 2014 году, когда ей было 34 года. Ее в последний момент позвали на вечеринку, которую устраивал некий IT-миллиардер. Приглашение исходило от родственника королевы Елизаветы II, имя которого актриса предпочла утаить. Известно лишь, что он занимал не то 15-е, не то 20-е место в очередности наследования престола.

«Нужно больше девушек», — объяснил принц ее знакомому. Уилсон согласилась пойти, и вечеринка превзошла ее ожидания. «Мужчины скакали по полю на лошадях, в бассейне плавали девушки, наряженные русалками, — вспоминает она. — Дальше был большой частный фейерверк. А потом вдруг уже два часа ночи, и входит человек с большим подносом, на котором что-то вроде конфет».

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Человек с подносом объяснил Уилсон, что это не конфеты, а экстази. Актриса удивленно повернулась к сценаристу, с которым разговаривала. «А, это для оргии», — пояснил тот. По словам Уилсон, только после этого до нее дошло, почему принца беспокоила нехватка девушек. Она решила не дожидаться оргии и поспешно ретировалась.

Уилсон известна в основном как комедийная актриса, она снималась в фильмах «Свадебный разгром», «Холостячки» и «Девичник в Вегасе». В декабре 2012 года журнал Forbes признал ее одной из тридцати наиболее перспективных в Голливуде персон моложе тридцати, однако позже выяснилось, что журналисты ошиблись — на тот момент ей было уже 32 года.

Ранее Ребел Уилсон рассказала, что первый сексуальный опыт приобрела в 35 лет. По ее словам, со временем она все же перестала избегать отношений, хотя и продолжала считать брак «ужасной вещью и пустой тратой времени».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России впервые заявило об уничтожении установки ЗРК MIM-23 HAWK

      Издательство АСТ остановило продажи двух книг из-за предупреждения прокуратуры

      В России высказались о влиянии помощи Британии Украине на ситуацию на фронте

      Премьер Грузии назвал наглыми политиков из ЕС и пообещал разрушить их ложь

      Беспилотник самолетного типа сбит в небе над российским регионом

      В США предрекли победу над Китаем в ходе гипотетической войны

      Неизлечимо больная Селин Дион высказалась о возвращении на сцену

      Пассажирка российского самолета почувствовала недомогание во время полета

      Тренер объяснил лишение зарплаты нейтральной спортсменки из России

      В России повешенную на заборе воспитанницу детского сада сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше