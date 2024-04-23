Наследник британского престола позвал популярную актрису на оргию

Актриса Ребел Уилсон рассказала о приглашении на оргию от британского принца

Популярная австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала в своих мемуарах, что однажды наследник британского престола пригласил ее на оргию. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам Уилсон, это случилось в 2014 году, когда ей было 34 года. Ее в последний момент позвали на вечеринку, которую устраивал некий IT-миллиардер. Приглашение исходило от родственника королевы Елизаветы II, имя которого актриса предпочла утаить. Известно лишь, что он занимал не то 15-е, не то 20-е место в очередности наследования престола.

«Нужно больше девушек», — объяснил принц ее знакомому. Уилсон согласилась пойти, и вечеринка превзошла ее ожидания. «Мужчины скакали по полю на лошадях, в бассейне плавали девушки, наряженные русалками, — вспоминает она. — Дальше был большой частный фейерверк. А потом вдруг уже два часа ночи, и входит человек с большим подносом, на котором что-то вроде конфет».

Человек с подносом объяснил Уилсон, что это не конфеты, а экстази. Актриса удивленно повернулась к сценаристу, с которым разговаривала. «А, это для оргии», — пояснил тот. По словам Уилсон, только после этого до нее дошло, почему принца беспокоила нехватка девушек. Она решила не дожидаться оргии и поспешно ретировалась.

Уилсон известна в основном как комедийная актриса, она снималась в фильмах «Свадебный разгром», «Холостячки» и «Девичник в Вегасе». В декабре 2012 года журнал Forbes признал ее одной из тридцати наиболее перспективных в Голливуде персон моложе тридцати, однако позже выяснилось, что журналисты ошиблись — на тот момент ей было уже 32 года.

Ранее Ребел Уилсон рассказала, что первый сексуальный опыт приобрела в 35 лет. По ее словам, со временем она все же перестала избегать отношений, хотя и продолжала считать брак «ужасной вещью и пустой тратой времени».