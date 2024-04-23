Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Эксперты «Авито Работы» сообщили, что в мае невыгодно брать отпуск или отгулы

Приближаются майские праздники, и некоторые россияне, желающие продлить период выходных, думают о том, чтобы взять отгул или отпуск в мае, однако это невыгодно. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты «Авито Работы». Они также назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году.

Если не учитывать различные переменные в виде больничных, повышений, переходов на новое место, то при расчете отпускных учитывается средний дневной заработок за последние 12 месяцев, который умножается на количество дней отдыха, пояснили специалисты платформы. Это важно, так как зарплата зависит от числа отработанных дней в месяце. Поэтому для того, чтобы получить больше отпускных, лучше выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней. В 2024 году такими месяцами будут июль (23 дня), август (22 дня) и октябрь (23 дня).

В мае брать отпуск или отгулы, по словам экспертов, невыгодно. Дело в том, что в 2024 году рабочих дней в этом месяце всего 20, а значит отпускные будут в меньшем размере, чем если бы работник ушел в отпуск в июле, августе или октябре.

Чтобы продлить майские праздники, можно взять отгул, но в этом случае нужно знать о возможных «накоплениях» в виде дополнительных выходных, предупредили россиян. Сотрудники могут получить отгулы за сверхурочные, а также работу в праздники и выходные. Сверхурочные имеют накопительное свойство, то есть за два часа переработок специалист должен получить не менее двух часов отдыха. В свою очередь, праздники и выходные компенсируются в одинарном размере отгула.

Отгулы можно получить не только по рабочим причинам, но и в связи с прохождением медицинских процедур. Например, специалисту до 40 лет диспансеризация дает право взять законный отгул раз в три года, а сотрудникам старше 40 лет положены ежегодные отгулы для прохождения медицинского осмотра. Кроме того, дополнительный выходной могут получить доноры крови.

При этом для 27 процентов россиян выход на работу в майские праздники становятся способом дополнительно заработать или получить другие дни отдыха. Так, 22 процента участников опроса платформы сообщили, что за работу в праздничные дни получают выплату в двойном размере, шесть процентов — выплату в одинарном размере, девять — получают надбавку или премию за переработки, а пять процентов — дополнительные выходные в качестве компенсации.

Ранее россиянам дали совет насчет покупки валюты для поездок в отпуск. По словам вице-президента Альянса туристических агентств России Алексана Мкртчяна в 2024 году стоит брать на отдых за границу доллары или евро.