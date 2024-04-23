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19:05, 23 апреля 2024Экономика

Жителям ряда регионов России пообещали «настоящее лето»

Синоптик Вильфанд: на юг и север ЦФО с 25 апреля придет летняя жара

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В ближайшие дни ряд российских регионов увидят «настоящее лето». О погоде в последнюю неделю апреля «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, с четверга, 25 апреля, температура на юге и севере Центрального федерального округа (ЦФО) поднимется выше климатической нормы на 5-10 градусов. В Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Тульской, Брянской, Курской и Белгородской областях воздух прогреется до плюс 22-27 градусов.

На севере ЦФО — в Костромской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях — столбики термометров окажутся на 6-8 градусов выше нормы — на уровне плюс 18-23 градусов. До конца недели летняя погода ожидается также в Южном федеральном округе. В Ростовской области, Крыму и на Северном Кавказе температура дойдет до плюс 30 градусов, а на Кубани, в Адыгее и на Ставрополье устремится еще выше. «Это и для лета жарко», — подчеркнул Вильфанд.

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В Поволжье температура будет держаться на 6-9 градусов выше апрельской нормы. Так, в Кировской и Нижегородской области, Республике Марий Эл и Чувашии ожидается до плюс 23 градусов. В Ульяновской и Самарской области метеоролог пообещал до плюс 24 градусов, а в Саратовской — до 26 градусов.

Однако в ночь на среду, 24 апреля, жители Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Курской областей ощутят заморозки. Юг ЦФО будет пребывать в холодной части антициклона. В Башкирии, Татарстане и Кировской области в то же время пройдут ливни с грозами, возможен град. Порывы ветра достигнут скорости 20 метров в секунду.

Ранее москвичам сообщили, какую погоду ждать на майские праздники. Сильной жары не прогнозируется — 3-7 мая воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. 8 мая не исключены дожди, зато в День Победы осадков не будет.

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      Виктория Клабукова
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