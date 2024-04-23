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14:43, 23 апреля 2024Ценности

Россиянам назвали самые модные вещи в гардеробе на весну

Стилисты бренда modi назвали банданы самыми модными вещами на весну

Фото: micheile henderson / Unsplash

Креативная команда бренда modi назвала россиянам самые модные вещи в гардеробе на весну. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В настоящем сезоне стилисты посоветовали обратить особенное внимание на аксессуары, а именно на банданы и тонкие повязки для волос. Они порекомендовали носить их как головной убор, оставив концы изделия свободно свисать, или обернуть ими собранные в пучок пряди.

Кроме того, специалисты упомянули солнцезащитные очки. По их словам, в трендах преобладают большие оправы, яркая цветовая гамма и дизайн в стиле ретро.

В феврале представители марки modi назвали россиянам самые модные вещи в гардеробе на 2024 год. В первую очередь эксперты предложили присмотреться к одежде из экокожи. По их мнению, подобный материал придает образу яркость.

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      Мария Винар
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