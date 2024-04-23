Собчак напомнила о тяготах работы в «Доме-2»

Ксения Собчак заявила, что на кастинг в «Дом-2» приходило очень много людей

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскрыла подробности работы в телепроекте «Дом-2». В выпуске интервью с предпринимателем Арутом Назаряном на YouTube она заявила, что на кастинг в проект приходило очень много людей.

Назарян во время интервью рассказал, что попал в реалити-шоу «Мама в законе» на канале «Перец» без кастинга. Собчак не поверила предпринимателю и напомнила, что у нее есть многолетний опыт работы в «Доме-2» и, в частности, в проведении кастингов на подобные проекты.

«Это *** (кошмар). У тебя толпа людей, много туров», — рассказала о тяготах работы Собчак. Она подчеркнула, что на реалити-шоу не могли взять человека, не прошедшего необходимые этапы.

Ранее другая ведущая «Дома-2», Ксения Бородина, заявила, что ей было трудно работать с Собчак. По словам Бородиной, после ухода журналистки из проекта ей стало проще.

Собчак вела «Дом-2» с 2004 по 2012 год. Сейчас журналистка возглавляет медиаобъединение «Осторожно Media».