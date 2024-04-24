Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:11, 24 апреля 2024Силовые структуры

Генпрокурор России призвал ввести механизмы решения конфликтов в школах

Краснов: нужны механизмы решения конфликтов в школах после стрельбы в Брянске
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал ввести механизмы решения конфликтов в школах после стрельбы в Брянске. Об этом он рассказал во время отчета в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

Краснов заявил, что трагедия в Брянске показала, что пока существует недостаточно мер по предотвращению подобных актов агрессии. Именно от раннего купирования конфликта зависит безопасность детей, считает он. Проверки показали, что учителя не всегда говорят о травле учеников со стороны одноклассников, в школах не хватает психологов и отсутствуют службы медиации.

Именно поэтому генпрокурор призвал нормативно закрепить механизмы разрешения возникающих в школах конфликтов, доходящих до травли и буллинга.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса пришла в гимназию №5 в Брянске с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Девочка зашла в кабинет биологии и открыла огонь по одноклассникам. В результате ранения получили шесть подростков. Двоих из них, в том числе саму нападавшую, спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Священник РПЦ провел панихиду по Навальному. Его запретили в служении и разжаловали

      В ОДКБ оценили возможный выход Армении из организации

      Россиянин сломал установленные на улице портреты участников ВОВ и поплатился

      Раскрыты подробности о заражении людей оленьей зомби-болезнью

      Американский сенатор пообещал не выписывать бесконечно чеки для Киева

      В Генпрокуратуре предложили давать доступ прокурорам к банковским операциям

      Дроны и артиллерия атаковали Днепропетровскую область

      Краснов заявил о необходимости усилить профилактику правонарушений мигрантов

      Россиянам назвали максимально безопасное количество шашлыка

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому региону опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше