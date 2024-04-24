Генпрокурор России призвал ввести механизмы решения конфликтов в школах

Краснов: нужны механизмы решения конфликтов в школах после стрельбы в Брянске

Генеральный прокурор России Игорь Краснов призвал ввести механизмы решения конфликтов в школах после стрельбы в Брянске. Об этом он рассказал во время отчета в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

Краснов заявил, что трагедия в Брянске показала, что пока существует недостаточно мер по предотвращению подобных актов агрессии. Именно от раннего купирования конфликта зависит безопасность детей, считает он. Проверки показали, что учителя не всегда говорят о травле учеников со стороны одноклассников, в школах не хватает психологов и отсутствуют службы медиации.

Именно поэтому генпрокурор призвал нормативно закрепить механизмы разрешения возникающих в школах конфликтов, доходящих до травли и буллинга.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса пришла в гимназию №5 в Брянске с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Девочка зашла в кабинет биологии и открыла огонь по одноклассникам. В результате ранения получили шесть подростков. Двоих из них, в том числе саму нападавшую, спасти не удалось.