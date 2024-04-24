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13:03, 24 апреля 2024Россия

Отпевшего Навального священника запретили в служении

РПЦ на три года запретила в служении отпевшего Навального иерея Сафронова

Фото: AP

Русская православная церковь запретила в священнослужении на три года и разжаловала клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве Димитрия Сафронова, который проводил панихиду по Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Соответствующий документ подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его опубликовали на сайте московской епархии РПЦ.

В соответствии с указом, священнослужителя лишили права носить рясу и крест, а также направили в храм преподобного Пимена Великого в качестве псаломщика на три года. Причины подобного решения не раскрывались.

Сафронов проводил панихиду по Навальному в день похорон на Борисовском кладбище 26 марта, а также на 40-й день после смерти.

На похоронах священнослужитель вспомнил о словах Навального, который просил не сдаваться. Иерей назвал их правильными «не только в физическом смысле, но и в духовном».

Сафронов родился в 1974 году в Москве, он окончил Московскую духовную семинарию. В декабре 2006 года он получил сан диакона и служил в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

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