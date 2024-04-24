В России школьник потерял сознание на уроке физкультуры и не пришел в себя

В Ростовской области школьнику стало плохо на уроке, спасти его не смогли

В городе Донецке Ростовской области мальчику стало плохо на уроке. Прийти в себя он так и не смог, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Школьник потерял сознание во время урока физкультуры. Ребенок наклонился завязать шнурки и упал. Находившийся рядом учитель пыталась оказать ученику первую помощь.

Прибывшие на место медики не смогли спасти мальчика. По факту ЧП проводится проверка.

Ранее в Петербурге семилетняя девочка сломала ребра, челюсть и предплечье на уроке физкультуры. Школьницу немедленно госпитализировали. В медицинский стационар она поступила в состоянии средней степени тяжести.