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23:54, 24 апреля 2024Мир

Во Франции назвали сроки подготовки украинских пилотов F-16

Le Monde: обучение украинских пилотов F-16 закончится не ранее конца 2024 года

Фото: Amir Cohen / Reuters

Обучение украинских пилотов истребителей F-16, тренировки которых проходят в Европе, закончатся не ранее конца 2024 или даже начала 2025 года, сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на военный источник.

«Десяти пилотам в возрасте от 21 до 23 лет, имеющим очень небольшой опыт, придется провести еще несколько месяцев на Старом Континенте, прежде чем они приобретут знания и опыт, необходимые для боевой авиации», — говорится в публикации.

Как отмечает газета, шестеро из них не садились в истребитель до прибытия в Великобританию, где проходил один из этапов подготовки. Остальные четверо летали лишь на учебных Aero L-39. При этом, по словам источника, у пилотов имеется высокая мотивация, а их прогресс происходит линейно.

В начале апреля главком НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что основными проблемами обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16 являются советская «школа», кадровый дефицит, а также незнание английского языка.

Он подчеркивал, что перейти от от старых самолетов советской эпохи к современному самолету четвертого поколения очень сложно. Кроме того, знание и совершенствование английского языка необходимо для управления F-16: пилот должен хотя бы разобрать руководства и инструкции к эксплуатации истребителя, а также понимать, что написано на кнопках в самолете.

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      Сергей Грехов
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