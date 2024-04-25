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09:52, 25 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о муляжах бомб под мостами в российском городе

ФСБ: в Твери арестованы двое мужчин, заложивших муляжи бомб под двумя мостами

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Твери арестованы двое мужчин, которые заложили муляжи бомб под опорами двух автомобильных мостов через реку Тверца. Об этом РИА Новости сообщили в ФСБ.

Третья их сообщница, находящаяся за пределами России, объявлена в международный розыск.

Арестованные работают в частной компании по транспортной безопасности. Они изготовили три муляжа взрывных устройств, а после их установки под опоры сообщили в полицию о предстоящем теракте.

Лже-минеров выявили и задержали сотрудники ФСБ при поддержке бойцов Росгвардии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма группой лиц по предварительному сговору»).

Всем троим предъявлено обвинение, скрывшейся женщине — заочно.

12 апреля сообщалось, что в Омской области сотрудники ФСБ и МВД выявили подростка, который рассылал сверстникам предложения за крупную сумму совершить теракт в общественных местах. Неустановленные лица обещали ему платить по 2,5 тысячи рублей за каждые десять сообщений. По месту его жительства провели обыск, изъяли компьютер и мобильный телефон.

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      Любовь Ширижик
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