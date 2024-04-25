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11:23, 25 апреля 2024Силовые структуры

Готовившим взрывы членам украинской террористической группы вынесли приговор

В Запорожье участники украинской террористической группировки получили срок

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Готовившим взрывы на территории Запорожской области трем членам украинской террористической группы вынесли приговор. Об этом в четверг, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Как установил суд, Антон Жуковский, Дмитрий Сергеев и Янина Акулова вступили в террористическое сообщество под руководством сотрудников украинских спецслужб. В октябре 2022 года они получили инструкцию, как и где совершить теракты, предварительно забрав из тайника взрывчатку и огнестрельное оружие.

11 октября 2022 года на легковом автомобиле они перевезли к месту предстоящего теракта необходимые для изготовления составные части СВУ, но были задержаны российскими силовиками.

Приговором суда Антон Жуковский и Дмитрий Сергеев получили по 15 лет колонии строгого режима, Янине Акуловой дали 9 лет колонии.

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      Владимир Седов
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