На фасаде «Мулен Руж» обрушились лопасти мельницы

BFM TV: на фасаде кабаре «Мулен Руж» обрушились лопасти ветряной мельницы

В Париже на фасаде знаменитого кабаре «Мулен Руж» сорвались все четыре паруса красной ветряной мельницы. Об этом сообщает местный телеканал BFM TV.

Инцидент произошел в ночь на 25 апреля. Крылья мельницы при падении задели вывеску с названием заведения — буквы MOU также оказались на тротуаре. Конструкция обвалилась после завершения шоу, когда в здании осталась лишь охрана. Место огорожено, на утро мельничные лопасти увезли. По данным экстренных служб, никто из парижан и гостей французской столицы не пострадал, риска дальнейшего обрушения нет. Последующие шоу не отменяются.

Причины происшествия пока не установлены, версию преднамеренного повреждения в дирекции «Мулен Руж» исключают. Руководство заверяет, что мельничный механизм проверяется еженедельно и никаких дефектов не фиксировалось. «Все в легком шоке. Крылья регулярно обслуживаются. (...) Мы немного ошеломлены, похоже, что в тот момент крылья не вращались», — рассказал гендиректор Жан-Виктор Клерико. Министр культуры Рашида Дати пообещала помочь в восстановлении заведения, ставшего символом Франции.

Последнее серьезное происшествие, которое переживало кабаре, случилось больше ста лет назад, когда в 1915 году во время строительных работ здание охватил пожар. Тогда заведение закрыли на девять лет. «Мулен Руж» был открыт в 1889 году к началу Всемирной выставки в Париже. 6 октября он отметит свое 135-летие.

В 2022 году у туристов и горожан появилась возможность пожить в ветряной мельнице над «Мулен Руж». Ночь в историческом сооружении стоила всего один доллар.