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15:35, 25 апреля 2024Путешествия

Пилот сделал предложение стюардессе во время полета под аплодисменты пассажиров

Пилот польской авиакомпании LOT Polish Airlines сделал предложение своей девушке-стюардессе во время полета из Варшавы в Краков. Трогательный момент попал на видео, которое опубликовано на официальной странице перевозчика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных в сети кадрах капитан воздушного судна по имени Конрад Ханц обращается к пассажирам по громкой связи. «На сегодняшнем рейсе находится особенный для меня человек, и я надеюсь, что она ничего не подозревает, — говорит он. — Дамы и господа, около полутора лет назад на этой работе я встретил самого замечательного человека, который полностью изменил мою жизнь. Ты мне дороже всего. Ты моя самая большая мечта, сбывшаяся. Поэтому я прошу тебя об одолжении: дорогая, ты выйдешь за меня?»

Затем Ханц достает букет цветов и встает на колено под громкие аплодисменты пассажиров, а стюардесса бежит по проходу самолета, чтобы обнять своего будущего мужа. «Я не знаю, подходящая ли это рука», — признается она, когда возлюбленный надевает кольцо ей на палец.

Видео собрало более тысячи восторженных комментариев. «Огромные поздравления! Желаю вам обоим долгих лет счастья и любви», «Поздравляю вас обоих! Желаю вам жизни, полной прекрасных воспоминаний и путешествий», — написали пользователи сети.

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      Марина Черняк
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