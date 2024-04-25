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20:14, 25 апреля 2024Бывший СССР

Украине предрекли массовые иски проживающих за рубежом граждан к республике

Политолог Бондаренко: украинцы за рубежом начнут массово судиться с Украиной

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Граждане Украины призывного возраста, проживающие за рубежом и лишенные возможности получать консульские услуги, будут массово подавать в суды на республику. Об этом политолог Константин Бондаренко заявил в интервью YouTube-каналу «Да, это так».

По его мнению, замглавы МИД Украины Андрей Сибига превысил полномочия, запретив оказывать консульские услуги украинским мужчинам. «Для любого европейского юриста, для любого европейского суда это является очень серьезным нарушением», — подчеркнул Бондаренко.

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      Алевтина Запольская
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