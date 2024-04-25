В Гаити привели к присяге временный президентский совет до президентских выборов

В Гаити привели к присяге временный президентский совет до выборов, которые должны состоятся в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Договоренность о создании переходного совета достигнута в марте при участии США, Канады, Франции и Бразилии. Параллельно на Ямайке готовится военная миссия многонациональных сил помощи Гаити», — отмечается в материале.

Таким образом власти Гаити отреагировали на беспорядки, которые начались в феврале из-за роста активности криминальных группировок.

Как отмечает агентство со ссылкой на источники, Вашингтон стремится установить контакты с лидерами банд для урегулирования ситуации. Предполагается, что американская сторона хочет продемонстрировать успех из-за скорых президентских выборов 5 ноября.

Ситуация в Гаити обострилась после июля 2021 года, когда неизвестные ликвидировали президента страны Жовенеля Моиза. Инцидент спровоцировал политический кризис и начало фактического безвластия. В стране до сих пор не был избран новый глава государства, а премьер-министр Ариэль Анри так и не смог справиться с ростом влияния криминальных группировок.