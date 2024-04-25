В Москве пройдет большой концерт группы «Хадн дадн»

Большой концерт группы «Хадн дадн» состоится в Москве 29 апреля

В Москве 29 апреля состоится большой концерт инди-группы «Хадн дадн». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет на сцене столичного клуба Pravda. Гости, которые приобретут билет категории Meet&Greet, смогут лично встретиться с коллективом. Отмечается, что в ходе концерта будет представлен новый альбом группы «Поцелуйчик солнышка». В рамках шоу также будут исполнены хиты «Хадн дадн».

«Альбом "Поцелуйчик солнышка" посвящен радостям и горестям землян и состоит из самых фаталистичных песен группы. "Хадн дадн" приглашает вас ощутить альбом вживую, получить все возможные поцелуйчики солнышка, жестокие и нежные, утешающие и колкие, заблудиться в снежной буре, перевоплотиться в бегущую навстречу весне собачку, утонуть в толщее потустороннего околосимфонического звука и выйти оттуда вообще в другом месте, времени и состоянии, стать ягодкой», — говорится в пресс-релизе.

Концерт начнется в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте мероприятия.

