Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:35, 25 апреля 2024Культура

В Москве пройдет большой концерт группы «Хадн дадн»

Большой концерт группы «Хадн дадн» состоится в Москве 29 апреля

Фото: Полина Шмонина

В Москве 29 апреля состоится большой концерт инди-группы «Хадн дадн». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет на сцене столичного клуба Pravda. Гости, которые приобретут билет категории Meet&Greet, смогут лично встретиться с коллективом. Отмечается, что в ходе концерта будет представлен новый альбом группы «Поцелуйчик солнышка». В рамках шоу также будут исполнены хиты «Хадн дадн».

«Альбом "Поцелуйчик солнышка" посвящен радостям и горестям землян и состоит из самых фаталистичных песен группы. "Хадн дадн" приглашает вас ощутить альбом вживую, получить все возможные поцелуйчики солнышка, жестокие и нежные, утешающие и колкие, заблудиться в снежной буре, перевоплотиться в бегущую навстречу весне собачку, утонуть в толщее потустороннего околосимфонического звука и выйти оттуда вообще в другом месте, времени и состоянии, стать ягодкой», — говорится в пресс-релизе.

Концерт начнется в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте мероприятия.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Шульгин
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно количество тайно поставленных Украине ракет ATACMS

      Стала известна причина одобрения Конгрессом пакета помощи Украине

      Внешний вид 63-летнего Антонио Бандераса на фото взволновал фанатов в сети

      Рецидивист расправился с россиянкой с сайта знакомств и полгода скрывал это

      У человека обнаружили дополнительную печень

      На фасаде «Мулен Руж» обрушились лопасти мельницы

      Россияне назвали способы не попасться на уловки мошенников

      Спецслужбы Белоруссии рассказали о ликвидации украинской резидентуры

      Лидер ХАМАС вылез из туннеля

      Сотни россиян застряли на 20 часов на круизном лайнере в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше