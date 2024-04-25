В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта

В бухте Севастополя временно приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом говорится в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, опубликованном в Telegram.

«Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении без объяснения причин.

На время, пока морской пассажирский транспорт прекратил работу, для жителей организуют компенсационные маршруты.