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08:13, 25 апреля 2024Россия

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

В бухте Севастополя временно приостановили движение морского пассажирского транспорта. Об этом говорится в сообщении дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, опубликованном в Telegram.

«Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — говорится в сообщении без объяснения причин.

На время, пока морской пассажирский транспорт прекратил работу, для жителей организуют компенсационные маршруты.

ЖЗЛ
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