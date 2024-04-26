Двое братьев сбежали из Германии на Украину и были задержаны

ГПСУ: двое братьев захотели вернуться на Украину из Германии и переплыли реку

На Украине пограничники задержали мужчин, захотевших вернуться из-за границы домой. Об этом рассказала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, двое украинцев, приходящихся друг другу братьями, несколько лет жили в Германии. Из-за проблем с поиском работы они решили вернуться на родину. Для этого украинцы сначала добрались до Польши. Чтобы пересечь границу, они задумали переплыть реку Западный Буг.

Братья запаслись едой и необходимыми вещами, под одежду они надели гидрокостюмы. На территории Украины мужчин встретили пограничники. Сотрудники ГПСУ привлекли вернувшихся на родину граждан к административной ответственности.

Ранее стало известно о первом украинце, вплавь пересекшем границу Украины с Белоруссией. Уклонист был задержан в Гомельской области. Чтобы добраться до территории соседней страны, он использовал надувной матрас.