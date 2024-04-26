Энергокомпании решили превращать пищевые отходы в «зеленую» энергию

Total Energies и Vanguard Renewables начнут добывать энергию из пищевых отходов

Французский энергетический гигант Total Energies и портфельная компания BlackRock Vanguard Renewables объявили о запуске ряда совместных проектов. Компании решили превращать пищевые отходы в «зеленую» энергию, сообщает ESGtoday.

Целью проектов является создание возобновляемого природного газа (RNG), или биометана, из сельскохозяйственных, промышленных и бытовых органических отходов. Химический состав такого газа идентичен натуральному. Это позволит декарбонизировать проблемные секторы, а том числе транспорт и тяжелую промышленность, без внесения существенных изменений.

В рамках сотрудничества компании планируют запустить строительство 10 RNG предприятий в США в течение следующих 12 месяцев. Общая мощность предприятий составит 0,8 тераватт-час. Total Energies рассчитывает произвести 10 тераватт-час биометана к 2030 году, что эквивалентно сокращению выбросов углекислого газа на четыре миллиона тонн.