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20:29, 26 апреля 2024Среда обитания

Энергокомпании решили превращать пищевые отходы в «зеленую» энергию

Total Energies и Vanguard Renewables начнут добывать энергию из пищевых отходов

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Французский энергетический гигант Total Energies и портфельная компания BlackRock Vanguard Renewables объявили о запуске ряда совместных проектов. Компании решили превращать пищевые отходы в «зеленую» энергию, сообщает ESGtoday.

Целью проектов является создание возобновляемого природного газа (RNG), или биометана, из сельскохозяйственных, промышленных и бытовых органических отходов. Химический состав такого газа идентичен натуральному. Это позволит декарбонизировать проблемные секторы, а том числе транспорт и тяжелую промышленность, без внесения существенных изменений.

В рамках сотрудничества компании планируют запустить строительство 10 RNG предприятий в США в течение следующих 12 месяцев. Общая мощность предприятий составит 0,8 тераватт-час. Total Energies рассчитывает произвести 10 тераватт-час биометана к 2030 году, что эквивалентно сокращению выбросов углекислого газа на четыре миллиона тонн.

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      Александра Качан
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