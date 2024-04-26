Информация о незаконном демонтаже Рижского рынка в Мелитополе не подтвердилась

Сообщения о незаконном демонтаже Рижского рынка в Мелитополе не подтвердились

Украинские СМИ сообщили, что в Мелитополе местные власти собираются демонтировать часть Рижского рынка. По информации изданий, предлогом для снова торговых точек стало то, что они установлены не по правилам: находятся в охранной зоне газопровода.

О проблеме с постройками на газопроводе в Мелитополе сообщало «За!Медиа» 23 мая. Отмечалось, что газовщики выявляют объекты, расположенные в охранных зонах газопровода. Согласно законодательству, на ветках газопровода не должны стоять никакие постройки.

Слесарь Мелитопольгаза Игорь Рыльцев объяснил, что проблема с подобными постройками заключается в том, что в случае аварийной ситуации у специалистов не будет доступа к газовой трубе, так как не сможет подъехать спецтехника для вскрытия асфальта. Владельцы магазинов могут оплатить реконструкцию газопровода, чтобы работники газовой службы проложили его в обход строения, либо ликвидировать строения.

Торговые точки находятся в охранной зоне газопровода, что нарушает Земельный кодекс РФ и правила охраны газораспределительных сетей — они едины для всех стран.

Информация о том, что власти Мелитополя незаконно демонтируют строения на Рижском рынке, получила распространения среди украинских СМИ. Российские издания подобные сообщения не тиражировали.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».