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17:52, 26 апреля 2024Экономика

Набиуллина назвала минус высоких зарплат

Глава ЦБ Набиуллина: высокие зарплаты грозят подъемом инфляции

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Денег на высокие зарплаты в России хватит, но это грозит подъемом инфляции. Об этом со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину сообщает РИА Новости.

Возможный рост инфляции на фоне высоких зарплат руководитель ЦБ объяснила тем, что для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам. Поэтому регулятор скорректировал свою политику с целью ограничения слишком большого расширения спроса, пояснила она.

Высокий рост зарплат в стране наблюдается с начала 2023 года, напомнила Набиуллина. Свой вклад в ситуацию вносит нехватка кадров, произошедшая на фоне увеличения спроса на труд и уменьшения предложения.

В условиях нехватки людей компаниям приходится увеличивать зарплаты для привлечения новых сотрудников или удержания действующих, дала понять глава ЦБ. В дальнейшем рост зарплат должен коррелировать с ростом производительности труда, добавила руководитель регулятора. Это позволит избежать роста инфляции.

Ранее глава ЦБ предупредила об опасности выдачи «бесплатных» или дешевых денег отдельным отраслям экономики. Такой подход приведет к ухудшению условий кредитования для всех прочих предприятий, что вызовет нарушение баланса, сказала она.

В пятницу Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых. Рост цен возвращается к целевому показателю медленнее, чем ожидали в феврале, заключил регулятор.

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      Лилиана Набиуллина
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