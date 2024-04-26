Путин поддержал Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Глава Петербурга Беглов получил поддержку президента Путина на выборах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным получил от главы государства поддержку в выдвижении своей кандидатуры на пост главы Северной столицы.

Александр Беглов поблагодарил Владимира Путина за знаковую, весомую поддержку города. «Благодаря вам Петербург уверенно шагает и развивается как мегаполис 21 века. Все ваши поручения сегодня выполняются: есть несколько сложностей, трудностей, но мы совместно с правительством Российской Федерации, Законодательным собранием города Санкт-Петербурга, местным самоуправлением их преодолеваем», — рассказал глава города.

К Александру Беглову обратились ветераны, блокадники и ряд других общественных организаций и задали вопрос о том будет ли он участвовать в выборах, рассказал губернатор Санкт-Петербурга. «Я им ответил очень просто, что мне нужно по этому вопросу посоветоваться с президентом Российской Федерации. Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли у него поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: "Да, безусловно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, — это выбор жителей". Поэтому пожелал мне успеха и сказал как можно больше работать с жителями нашего любимого города — Санкт-Петербурга. Поэтому сегодня я уже принял решение идти на выборы губернатора Санкт-Петербурга», — сообщил Александр Беглов.

В беседе с президентом Владимиром Путиным глава города рассказал о поддержке участников СВО. «Мы всячески поддерживаем участников СВО и работаем совместно с фондом «Защитники Отечества». За каждой семьей у нас закреплён участковый из социальной службы. Все вопросы, которые необходимо решать, решаются, каких-то сложных, тяжёлых вопросов у нас практически нет. Система налажена, огромное Вам спасибо за поддержку и то, что был создан Фонд "Защитники Отечества", он очень эффективно работает, очень много помогает. Есть соответствующие цифры — 10 684 обращений были удовлетворены из 11 500, остальные находятся в работе, решаются в рабочем порядке», — отметил Александр Беглов.