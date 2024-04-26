Россиянкам назвали необходимое нижнее белье в гардеробе

Стилисты бренда Mark Formelle назвали россиянкам необходимое нижнее белье в гардеробе. Их комментарий публикует «Леди Mail.ru».

При выборе соответствующих изделий эксперты посоветовали женщинам руководствоваться тремя принципами: универсальностью, уместностью и комфортом. Так, исходя из первого, они призвали приобрести комплекты базовых оттенков: черного, белого и телесного.

В то же время специалисты порекомендовали обратить внимание на данную продукцию, изготовленную из качественных натуральных материалов, в том числе хлопка, шелка и трикотажа. Кроме того, следует включить в гардероб лаконичные модели без фурнитуры.

В марте американский модельер и предприниматель Томми Хилфигер назвал пять необходимых вещей в женском гардеробе.