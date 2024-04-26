Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:32, 26 апреля 2024Ценности

Россиянкам назвали необходимое нижнее белье в гардеробе

Фото: Kristen Plastique / Unsplash

Стилисты бренда Mark Formelle назвали россиянкам необходимое нижнее белье в гардеробе. Их комментарий публикует «Леди Mail.ru».

При выборе соответствующих изделий эксперты посоветовали женщинам руководствоваться тремя принципами: универсальностью, уместностью и комфортом. Так, исходя из первого, они призвали приобрести комплекты базовых оттенков: черного, белого и телесного.

В то же время специалисты порекомендовали обратить внимание на данную продукцию, изготовленную из качественных натуральных материалов, в том числе хлопка, шелка и трикотажа. Кроме того, следует включить в гардероб лаконичные модели без фурнитуры.

В марте американский модельер и предприниматель Томми Хилфигер назвал пять необходимых вещей в женском гардеробе.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      Бывшая жена Сергея Шнурова в прозрачном комбинезоне прогулялась по улице

      Совершавший нападения на жителей Ростова-на-Дону задержан

      Пентагон отказался комментировать отвод танков Abrams с поля боя на Украине

      Энергокомпании решили превращать пищевые отходы в «зеленую» энергию

      Турист поехал в Таиланд, оказался на улице и лишился сотен тысяч рублей

      Порнозвезда раскрыла реакцию матери на ее работу

      Бузова рассказала о сделанных в больнице выводах

      ВСУ за 10 минут обстреляли два российских населенных пункта

      Япония в третий раз запустит новую ракету H3

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше