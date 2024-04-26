Суд ООН примет решение по иску Никарагуа против Германии из-за поставок Израилю

Решение о мерах в отношении Германии по иску Никарагуа будет принято 30 апреля

Международный суд ООН примет решение по иску Никарагуа об обеспечительных мерах в отношении Германии из-за поставок оружия Израилю 30 апреля. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальной странице инстанции в социальной сети X.

«Международный суд ООН вынесет свое решение по запросу Никарагуа об указании обеспечительных мер по делу Никарагуа против Германии во вторник, 30 апреля», — говорится в сообщении.

Ранее в суде ООН началось слушание по делу против Германии, которую Никарагуа обвинила в содействии Израилю в геноциде в секторе Газа. Манагуа настаивает на том, чтобы Берлину запретили поставлять вооружение Тель-Авиву, поскольку это способствует геноциду палестинцев и противоречит нормам международного права.