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14:19, 26 апреля 2024Силовые структуры

В Петербурге задержали находящегося в межгосударственном розыске иностранца

В Петербурге задержан канадец, разыскиваемый за легализацию доходов за границей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали иностранца, который находится в межгосударственном розыске за финансовые махинации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

По информации ведомства, задержанный — 73-летний гражданин одной из стран Северной Америки. За границей он разыскивается за легализацию доходов, приобретенных преступным путем.

Как уточняет ТАСС, мужчина является гражданином Канады. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Ранее Москва выдала Германии Ильхама Новрузова, обвиняемого в нападении с ножом в Гамбурге. Гражданин Азербайджана находился в розыске по линии Интерпола и был задержан на территории Дагестана в мае 2023 года.

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      Олеся Мицкевич
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