В США призвали Украину не рассчитывать на новый пакет помощи

Аналитик Грико: Киев должен понимать, что пакет помощи США может стать последним

Киев должен понимать, что пакет помощи от США в размере 61 миллиарда долларов может стать последним. Такое мнение выразил старший научный сотрудник американского Центра Стимсона Келли Грико, сообщает Business Insider.

«Все, кто участвует в конфликте [на Украине], должны относиться к этому пакету помощи так, будто он последний, и планировать дальнейшие действия соответствующим образом, потому что так и может получиться», — заявил аналитик.

Американский эксперт Дженнифер Кавана отметила, что Киев должен рассчитывать на то, что «денег больше не будет».

Ранее издание The Hill сообщило, что республиканцы в Конгрессе США уверены, что Украина больше не получит американской помощи. Противники выделения средств Киеву считают, что пакет в 61 миллиард долларов удалось принять только из-за активных шагов лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, однако в дальнейшем это повторить не получится.