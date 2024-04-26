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14:55, 26 апреля 2024Мир

В США призвали Украину не рассчитывать на новый пакет помощи

Аналитик Грико: Киев должен понимать, что пакет помощи США может стать последним

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Киев должен понимать, что пакет помощи от США в размере 61 миллиарда долларов может стать последним. Такое мнение выразил старший научный сотрудник американского Центра Стимсона Келли Грико, сообщает Business Insider.

«Все, кто участвует в конфликте [на Украине], должны относиться к этому пакету помощи так, будто он последний, и планировать дальнейшие действия соответствующим образом, потому что так и может получиться», — заявил аналитик.

Американский эксперт Дженнифер Кавана отметила, что Киев должен рассчитывать на то, что «денег больше не будет».

Ранее издание The Hill сообщило, что республиканцы в Конгрессе США уверены, что Украина больше не получит американской помощи. Противники выделения средств Киеву считают, что пакет в 61 миллиард долларов удалось принять только из-за активных шагов лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, однако в дальнейшем это повторить не получится.

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      Лина Пивоварова
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