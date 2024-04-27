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17:42, 27 апреля 2024Россия

«Алые паруса» в Петербурге пройдут 28 июня

«Алые паруса» в Санкт-Петербурге состоятся 28 июня

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге состоится 28 июня. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, ключевой темой праздника станет Год семьи, который ранее объявил президент России Владимир Путин.

Как правило праздник «Алые паруса» проводят в ближайшую к самой светлой белой ночи субботу, ориентировочно в один из дней с 18 по 27 июня. В 2024 году этот день выпадает на 22 июня. В эту дату в России отмечают День памяти и скорби.

В 2023 году «Алые паруса» состоялись 24 июня. Тогда мероприятие открыл губернатор Петербурга Александр Беглов. Отмечалось, что движение на Невском проспекте перекрыли, а Росгвардия пропускала только молодых людей.

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      Никита Абрамов
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