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23:24, 27 апреля 2024Экономика

Эксперт рассказал о возможности КНР поставить «зарвавшихся» американцев на место

Китаист Санакоев: КНР может поставить США на место ответными мерами

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай знает, как ответить США в случае санкций и внешнего давления, заявил РИА Новости зампредседателя Общества российско-китайской дружбы, президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев.

«Что касается современного состояния китайской экономики, то они уже по паритету покупательной способности обошли США. Поэтому, конечно же, у них есть очень много конкретных, адекватных мер, которые поставят зарвавшихся [американцев] на место», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Китай находится под санкциями с 1989 года и знает, как с ними бороться. Кроме того, по мнению Санакоева, страна не пойдет на поводу давления США по вопросам взаимодействия с Россией. Американцы могут нанести ущерб экономике КНР «прямым воровством», однако Пекин готов дать зеркальный ответ США, который доставит им проблем.

27 апреля Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю последствиями за помощь России, в частности, если Пекин продолжит поставлять товары двойного назначения Москве. Он подчеркнул, что дал понять властям КНР, если они не решат этот вопрос, то это сделает Вашингтон.

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      Сергей Грехов
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