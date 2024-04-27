Популярная 58-летняя актриса показала фигуру в откровенном мини-платье

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость поделилась видео, на котором показала подтянутую фигуру в платье длины мини, оформленном красной латексной юбкой и черным прозрачным верхом с кружевами. При этом визажисты сделали ей макияж в голубых тонах, а на губы нанесли розовую сияющую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и выпрямили их.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под постом. «Самая горячая и красивая женщина в мире», «Как эти богатые знаменитые люди вдруг стали такими молодыми? Они продали свои души дьяволу?», «Совершенная красота», «Как всегда великолепна», «Ты как хорошее вино. С возрастом становишься только лучше», — писали они.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли надела откровенное платье 13-летней давности и удивила фанатов. Тогда актриса разместила коллаж из двух фотографий, на которых она запечатлена в облегающем платье бренда Versace серебристого цвета с глубоким декольте и разрезом.

