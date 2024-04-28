Россиянка пожаловалась на буллинг ее сына в школе из-за желания стать военным

Липчанка обратилась к главе СК из-за травли сына в школе за мечту стать военным

Жительница Липецка пожаловалась на буллинг ее 11-летнего сына в школе из-за мечты стать военным. Местный общественник Дмитрий Красичков выложил видеообращение семьи к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.

Женщина рассказала, что над пятиклассником стали издеваться в классе после того, как он рассказал ребятам о желании стать офицером, как его отец. Мальчика избивают, оскорбляют и крадут у него вещи. Такое происходит ежедневно. Теперь школьник боится посещать уроки. Мать утверждает, что пыталась поговорить о происходящем с руководством школы, учителями и даже писала жалобы в полицию, прокуратуру и к детскому омбудсмену. Однако это не принесло никакой пользы. Кроме того, школьный психолог и учитель, как говорит мальчик, сказали ему, что он неправильно понимает одноклассников и никакой травли нет.

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина уже обратила внимание на ролик и пообещала направить обращение в правоохранительные органы. А Бастрыкин попросил провести проверку по факту совершения противоправных действий в отношении ребенка и доложить ему о ее результатах, уточнили «Ленте.ру» в СКР.