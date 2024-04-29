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20:10, 29 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове переименуют связанные с Россией и СССР топонимы

В Харькове переименуют 367 топонимов, связанных с Россией и СССР

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Городские власти Харькова переименуют 367 топонимов, которые связаны с Россией и СССР. Об этом сообщает Talagram-канал харьковского городского совета.

«В городе Харькове переименовали 367 топонимов (...) Соответствующее распоряжение подписал харьковский мэр Игорь Терехов», — отмечается в заявлении.

Предполагается, что улица Менделеева будет переименована в Учебную, улица Крылова в улицу Археологов, а переулок Желябова в переулок Милосердия.

Кроме того, Вологодские улица и переулок получат название Британские, улица Новгородская станет Европейской, улицу Петрозаводскую переименуют в Эстонскую, переулок Дагестанский в Бориславский, переулок Новороссийский получит название переулка Ланового.

Изменения также коснулись и метро города. В частности, станция «Пушкинская» получит имя князя Ярослава Мудрого.

Ранее стало известно о планах Верховной Рады переименовать более 300 названий населенных пунктов на Украине из-за связи с Россией. Например, в Одесской области предлагают переименовать село Надеждовка в Шампань, село Роща — в Новый Париж, а город Южное — в Порт-Анненталь.

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      Максим Габриелян
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